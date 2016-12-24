انتشار موسع لأجهزة الأمن اليمنية لتأمين الجوف بعد تحريرها من الانقلابيين

فهمي محمد (صدى):

نفذت الأجهزة الأمنية اليمنية، بمحافظة الجوف، خطة انتشار واسعة لتأمين المحافظة، بعد تحرير أجزاء واسعة منها وانتزاعها من قبضة ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح.

وقال مصدر أمني، أن عملية الانتشار والإجراءات الأمنية المشددة تأتي فى إطار خطة عامة تهدف إلى فرض الأمن والاستقرار ومنع الاختلالات الأمنية في مختلف مديريات المحافظة، مضيفا أنه تم نصب عدد من النقاط الأمنية في مداخل مدينة الحزم عاصمة الجوف، لافتاً إلى أن أمن المحافظة بمساندة ودعم قيادتها قادرون على ردع كل تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار المحافظة، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.