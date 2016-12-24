بالفيديو.. متظاهرون يرشقون مساعد الرئيس الإيراني بالحجارة

طهران (صدى):

أصيب “حسين على أميري” مساعد الرئيس الإيراني للشئون البرلمانية والمتحدث باسم وزارة الداخلي، بجروح في رأسه، إثر إعتداء محتجون غاضبون ورشقه بالحجارة، في محافظة يزد وسط إيران، اليوم، خلال زيارته للمحافظة ومشاركته في صلاة أقيمت بالمسجد الكبير بالمحافظة.

وردد المتظاهرون المحتجين، شعارات مناوئة لحكومة “روحاني” منها:” حكومة الخداع والكذب، التي لم تحقق من الوعود لتحسين الواقع الاقتصادي للبلاد منذ أربع سنوات”.

في السياق، تعيش نحو 17.8% على الأقلّ من الأسر الإيرانية تحت خط الفقر، المدقع، ويبلغ عدد أفراد هذه الأسر 13 مليونًا و347 ألف شخص، ويبلغ دخل الأسرة الشهري أقل من مليون و100 ألف تومان “300 دولار”، بحسب أحد تقرير نشرته صحيفة رسمية إيرانية.