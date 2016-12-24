﻿﻿لجنة الانضباط تغرم رئيس الأهلي وعضو شرف الاتحاد 10 آلاف ريال

معاذ محمود (صدى):

قررت لجنة الانضباط باتحاد كرة القدم، تغريم أحمد المرزوقي رئيس النادي الأهلي 10 آلاف ريال لنزوله للمضمار قبل نهاية المباراة رغم عدم وجود اسمه في لقاء الاتفاق في الجولة الـ 14 من دوري جميل للمحترفين.

كما قررت اللجنة تغريم عضو شرف نادي الاتحاد عبدالله شرف الدين 10 آلاف ريال، لدخوله أرض الملعب رغم عدم وجود اسمه في لقاء الفتح لحساب نفس الجولة.

وغرمت اللجنة مدير المركز الاعلامي بنادي الاتحاد،عادل عصام الدين، 10 آلاف ريال لدخوله أرض الملعب رغم عدم وجود اسمه في لقاء الفتح.