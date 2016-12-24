  • نشر : 2016/12/24 - 6:45 م
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بالصور.. عريس يزين سيارته بمقرمشات تحبها العروس يثير ضجة

بالصور.. عريس يزين سيارته بمقرمشات تحبها العروس يثير ضجة
القاهرة (صدى):

اثارتزيين عريس لسيارة زفافه بما تحبه العروس ضجة عبر موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا للسيارة المزينة من جميع الجهات بأكياس المقرمشات التي تحبها العروس مما أثار إعجاب البعض وسخرية البعض الآخر من الفكرة.

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5 تعليقات


  1. 🌟نوال [ عدد التعليقات: 9820 ] 24/12/2016 في
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    1

    هههههههههه فكرة مسخرة هذي ممكن تسويها بحفلة طفل مو لعروس يوم عرسها

  2. أسوووم .. [ عدد التعليقات: 2711 ] 24/12/2016 في
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    2

    هههههههههههههههههههههههه .. حلوو هييككك ..
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    من كثر حبي لهاا شكلي بأعتمد هالفكرهه بليلة عمري ^_^ ..

  3. 🌺جوري [ عدد التعليقات: 658 ] 24/12/2016 في
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    3

    الحمدلله والشكر “العقل نعمة”
    هذي حركات حريم “صغيرات عقول”
    شكلها محرومة من “المقرمشات” ف بيت أهلها عزالله قعدت بها ياعريس الغفلة
    طحت بوحدة ( مفجوعة ) صغيرة عقل بتميل الميزانية وتعلف الأخضر واليابس🐏🌾🌾🌾
    وإحتمال إذا مالقت أكل تأكلك😂 وإذا هي مفجوعة ف شئ ثاني ؟؟؟؟ “حلها ”
    السؤال؟ اللي يطرح نفسه متى أمداها تعلمك أنها تحب المقرمشات ؟
    باين عليها “ثرثارة” وياكثر أشكالها.

  4. دآنـــــــہہ [ عدد التعليقات: 9057 ] 24/12/2016 في
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    4

    عاد الحمد لله من زينها كلها مضره بالصحه لو حاط بدالها ورد بس ما عندكم رومنسيه 😍

  5. 🇸🇦مااااجد🇸🇦 [ عدد التعليقات: 4710 ] 24/12/2016 في
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    5

    شكله بيطلع راعي قرون👿 دام من اولها كذا


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