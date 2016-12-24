بالصور.. عريس يزين سيارته بمقرمشات تحبها العروس يثير ضجة

القاهرة (صدى):

اثارتزيين عريس لسيارة زفافه بما تحبه العروس ضجة عبر موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا للسيارة المزينة من جميع الجهات بأكياس المقرمشات التي تحبها العروس مما أثار إعجاب البعض وسخرية البعض الآخر من الفكرة.