القبض على ثلاثيني سرق مبلغ مالي من محل تجاري في عرعر

خالد الضبيبي (صدى):

نجحت شرطة عرعر في القبض على مواطن ثلاثيني قام بسرقة مبلغ مالي وبطاقات إعادة شحن من أحد المحلات التجارية

حيث صرح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الحدود الشمالية العقيد الدكتور عويد مهدي العنزي انه ورد لمركز شرطة الخالدية بمدينة عرعر الساعة الثالثة من مساء يوم الجمعة ٢٤/ ٣/ ١٤٣٨ بلاغا عن تعرض احد المحلات التجارية للدخول وسرقة بطاقات إعادة شحن للاتصال المدفوع ومبلغ مالي وبعد تلقي البلاغ تم اتخاذ الاجراءات الاستدلالية والتحقيقية وجمع المعلومات الأولية ومن خلال البحث والتحري تمكن رجال الضبط الجنائي المختصين بالمركز بالتعاون مع شعبة التحريات والبحث الجنائي من جمع الادلة والقرائن التي من خلالها تم القبض على مواطن في بداية العقد الثالث من عمره وجه اليه الاتهام بهذه السرقة وبعد استكمال الاجراءات التحقيقية معه احيل الى هيئة التحقيق والادعاء العام.