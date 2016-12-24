وفاة شاب غرقاً في سد تندحة بخميس مشيط

محمد بن طحيطح (صدى):

‏باشر مدني خميس مشيط حادثة غرق مواطن يبلغ من العمر ٢٢ عاماً في بحيرة سد الواقع بمركز تندحة ، وتم انتشال الجثمان وتسليم الحادث للجهة المختصة لاكمال الإجراءات.

من جانبه قدم مدير الدفاع المدني بمنطقة عسير اللواء صالح بن منسي الحارثي تعازيه لذوي المتوفى سائلا الله له الرحمه والمغفرة ولذويه الصبر والسلوان

اوضح ذلك المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير العقيد محمد عبدالرحيم العاصمي منوها الى خطورة الاقتراب اوالتنزه حولها اوالسباحة في مثل هذه المواقع حتى وان كان الشخص يجيد السباحةنظرا لما تحتويه من مخاطر مثل الطمي او الطين اللزج الموجود بقاع المياه الذي قد يتسبب في نشوب الشخص او الإمساك به ومن ثم غرقه علاوة على ما تحويه من صخور شديده الانحدار والخطورة واشجار وشجيرات ونحوها جرفتها السيول وتكون المياه قد طمرتها مع ما يصحب السباحة في هذه المواقع من محاذير صحية متمنيا السلامة للجميع