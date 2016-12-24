رئيس الاتحاد الألماني يطلب إلغاء كأس العالم للقارات بسبب إجهاد اللاعبين

معاذ محمود (صدى):

طالب رينهارد غريندل، رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم، اليوم السبت، بإلغاء بطولة كأس العالم للقارات، مؤكدا أن اللاعبين الدوليين يحتاجون إلى قدر أكبر من الوقت للتعافي بين الموسم والموسم الذي يليه.

ويشارك المنتخب الألماني، بطل العالم، في كأس القارات التي تقام في روسيا بين بشهر يوليو المقبل، إلا أن رئيس الاتحاد فاجأ الجميع بمطالبته إعادة التفكير في جدوى البطولة، التي دائماً توصف وأنها بروفة تعكس مدى استعداد الدولة المستضيفة لكأس العالم، مؤكدا أن زيادة المباريات أدى إلى زيادة الضغوط على عاتق اللاعبين، وأن الأندية في حاجة إلى مزيد من الوقت لإجراء عمليات إحلال وتجديد.

وقال رئيس الاتحاد الألماني: ” عندما نفكر فيما بعد 2017، هناك حاجة لاتخاذ قرار فيما يتعلق ببطولة كأس القارات.. بالنسبة لكأس العالم 2022 في قطر، فإن هذه البطولة سوف تقام في الشتاء، ولا يمكنني أن أتخيل كيف سيتم وضع مباريات البطولة في أجندة كرة القدم”.

وتلعب ألمانيا في كأس القارات في مجموعة واحدة مع تشيلي وأستراليا والفريق الفائز بلقب بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام في يناير المقبل بالجابون، فيما تضم المجموعة الثانية لكأس القارات، روسيا الدولة المنظمة، والبرتغال ونيوزيلندا والمكسيك.