مطالب باستبعاد المنتخب من المشاركات القارية بسبب تجاهل قرارات “فيفا” واجتماع عاجل للاتحاد

معاذ محمود (صدى):

يعقد اتحاد كرة القدم اجتماعا عاجلا لمناقشة أزمة شكاوى العراق وأستراليا واليابان إلى الاتحادين الدولي والآسيوى، من أجل إبعاد الأخضر السعودي عن المشاركات القارية والدولية بسبب تجاهله تطبيق قرارات الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”.

ويسعى اتحاد الكرة لحل الأزمة قبل نهاية الأسبوع الجاري، حرصا على مسيرة المنتخب في تصفيات كأس العالم، وذلك قبل اجتماعه مساء اليوم لإجراء قرعة دور الـ32 لكأس خادم الحرمين.