مطالب باستبعاد المنتخب من المشاركات القارية بسبب تجاهل قرارات “فيفا” واجتماع عاجل للاتحاد

مطالب باستبعاد المنتخب من المشاركات القارية بسبب تجاهل قرارات “فيفا” واجتماع عاجل للاتحاد
معاذ محمود (صدى):

يعقد اتحاد كرة القدم اجتماعا عاجلا لمناقشة أزمة شكاوى العراق وأستراليا واليابان إلى الاتحادين الدولي والآسيوى، من أجل إبعاد الأخضر السعودي عن المشاركات القارية والدولية بسبب تجاهله تطبيق قرارات الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”.

ويسعى اتحاد الكرة لحل الأزمة قبل نهاية الأسبوع الجاري، حرصا على مسيرة المنتخب في تصفيات كأس العالم، وذلك قبل اجتماعه مساء اليوم لإجراء قرعة دور الـ32 لكأس خادم الحرمين.




5 تعليقات


  1. زيزو..7 [ عدد التعليقات: 128 ] 24/12/2016 في
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    1

    كل هالمشاكل بسبب اللوبي الهلالي..

  2. الترشيحي [ عدد التعليقات: 157 ] 24/12/2016 في
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    2

    شكلك مريض نفسي وش دخل الهلال يامريض المشكله محابات خصوم الهلال حتى لا يتصدر حتى في هذي اعماكم التعصب عن الحقيقه ليه ماتخصم النقاط ومن بعد يطالب الاتحاد بحقه اذا له حق ولكن هذا الي راح تجنيه الكره السعوديه من اتحاد عيد اطالب الامير عبدالله بالتدخل لانقاذ الكره السعوديه كارثه كبيره وبطلها احمد عيد

  3. سليمان القرشي [ عدد التعليقات: 1553 ] 24/12/2016 في
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    3

    احمد عيد واتحادة راح يضيع الكرة السعودية بسبب مجاملته لنادي الاتحاد
    اخصم النقاط وبعدين قدم اوراقكم وفكونا
    ترى هناك الناس ما تجامل ولا تلعب

  4. 🇸🇦مااااجد🇸🇦 [ عدد التعليقات: 4710 ] 24/12/2016 في
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    4

    العراق هذا حاقد على السعودية القافلة تسير والعراق ينبح

  5. ابوريان🌹🌹 [ عدد التعليقات: 18 ] 24/12/2016 في
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    5

    فيه ناس لو مينزل الراتب بكره يقولون الهلال السبب


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