مطالب باستبعاد المنتخب من المشاركات القارية بسبب تجاهل قرارات “فيفا” واجتماع عاجل للاتحاد

معاذ محمود (صدى):
يعقد اتحاد كرة القدم اجتماعا عاجلا لمناقشة أزمة شكاوى العراق وأستراليا واليابان إلى الاتحادين الدولي والآسيوى، من أجل إبعاد الأخضر السعودي عن المشاركات القارية والدولية بسبب تجاهله تطبيق قرارات الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”.
ويسعى اتحاد الكرة لحل الأزمة قبل نهاية الأسبوع الجاري، حرصا على مسيرة المنتخب في تصفيات كأس العالم، وذلك قبل اجتماعه مساء اليوم لإجراء قرعة دور الـ32 لكأس خادم الحرمين.
5 تعليقات
كل هالمشاكل بسبب اللوبي الهلالي..
شكلك مريض نفسي وش دخل الهلال يامريض المشكله محابات خصوم الهلال حتى لا يتصدر حتى في هذي اعماكم التعصب عن الحقيقه ليه ماتخصم النقاط ومن بعد يطالب الاتحاد بحقه اذا له حق ولكن هذا الي راح تجنيه الكره السعوديه من اتحاد عيد اطالب الامير عبدالله بالتدخل لانقاذ الكره السعوديه كارثه كبيره وبطلها احمد عيد
احمد عيد واتحادة راح يضيع الكرة السعودية بسبب مجاملته لنادي الاتحاد
اخصم النقاط وبعدين قدم اوراقكم وفكونا
ترى هناك الناس ما تجامل ولا تلعب
العراق هذا حاقد على السعودية القافلة تسير والعراق ينبح
فيه ناس لو مينزل الراتب بكره يقولون الهلال السبب