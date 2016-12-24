الانضباط تقرر إيقاف “إدواردو” 4 مباريات وتغريمه 20 ألف ريال

معاذ محمود (صدى):
قررت لجنة الانضباط باتحاد الكرة، معاقبة كارلوس إدواردو لاعب نادي الهلال، بإلإيقاف 4 مباريات مع توقيع غرامة مالية على اللاعب قدرها 20 ألف ريال.
وذكر الحساب الرسمي لاتحاد الكرة على “تويتر” عقبوة لجنة الانضباط ضد اللاعب، بعد تفوهه بألفاظ بذئية خلال مباراة الهلال والباطن بدوري جميل للمحترفين.
3 تعليقات
اللوبي الأصفر شغال زي الحلاوة انقلع مرعي عواجي وطلع لنا 20 مرعي ثاني
الله معاك يالزعيم
واضح جدا اللعب قبل نهاية هذا الاتحاد الفاشل الذي لن يمر على الكره السعوديه مثله لابد ان يتم ايضاح الالفاظ الغير لائقه من اللاعب كل اللاعبين يعترضون ولا نرى للحكام او لجنة الانضباط اي صوت لاكن الهلال متعود ياخذها من الملعب وليس من اللجان او الترشيحات كما كان عليه المواسم الماضيه اتحاد في ٤ سنوات فيه دفع وباعي فاضح وفيه اختلافات بين اعضائه وفيه تلاعب بالنتائج وفيه رخص اسويه مزوره وفيه تلاعب لاعبين على انديتهم وفيه رئس اتحاد يبكي لفوز فريقه ويلبس الشال وفيه ظهور اشباه اعلاميين يصولون ويجولون باختصار اتحاد بربسه
يا زعقاء المفروض الإيقاف 6 مباريات واللاعب الفيس زيه المفروض 6 مباريات لدفعه لاعب الباطن رماه على طريق الكويت.