الانضباط تقرر إيقاف “إدواردو” 4 مباريات وتغريمه 20 ألف ريال

معاذ محمود (صدى):

قررت لجنة الانضباط باتحاد الكرة، معاقبة كارلوس إدواردو لاعب نادي الهلال، بإلإيقاف 4 مباريات مع توقيع غرامة مالية على اللاعب قدرها 20 ألف ريال.

وذكر الحساب الرسمي لاتحاد الكرة على “تويتر” عقبوة لجنة الانضباط ضد اللاعب، بعد تفوهه بألفاظ بذئية خلال مباراة الهلال والباطن بدوري جميل للمحترفين.