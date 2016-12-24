رسميا.. “فيفا” يخطر اتحاد الكرة بخصم 3 نقاط من نادي الاتحاد

معاذ محمود (صدى):

تلقى اتحاد كرة القدم، رسميا، خطابا من الاتحاد الدولي “فيفا” ينص على خصم ثلاث نقاط من رصيد نادي الاتحاد في الدوري المحلي بسبب قضيته مع لاعب الوسط الأرجنتيني مانسو.

وطالب الاتحاد الدولي ضرورة تنفيذ قرار لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي عاجلا، ومن ثم الانتظار للمرافعات القانونية والاستئناف بعد ذلك.

فيما أخطر مسؤلو اتحاد الكرة، نادي الاتحاد برئاسة حاتم باعشن بالرقار بعد وصول خطاب رسمي من الاتحاد الدولي.