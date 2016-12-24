سفارة المملكة بالفلبين تناشد بتوخي الحيطة تحسبا لإعصار “نينا”

عادل الحربي (صدى):

أهابت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى الفلبين، على المواطنين بالحيطة والحذر، تحسبا لتحول العاصفة الاستوائية “توك تين” باتجاه شرق البلاد، إلى إعصار “نينا”، خلال أعياد الميلاد التى تبدأ من الغد.

وشددت السفارة بضرورة متابعة حالة الطقس عبر وسائل الإعلام الرسمية بالفلبين، بعدما أشارت تقارير إلى أن الجهات الرسمية رصدت تحرك عاصفة استوائية “توك تين” باتجاه شرق الفلبين، ومن الممكن أن تتحول إلى إعصار “نينا”.

ودعت السفارة بالتواصل معها على الأرقام التالية التي خصصتها على مدار الساعة: جوال 00639178946464 وجوال 00639988882223 ومركز الاتصال الموحد لشؤون السعوديين في الخارج 00966920033334