عودة “السهلاوي” و”برونو” للنصر قبل مواجهة الهلال

معاذ محمود (صدى):

أعلن الجهاز الطبي لنادي النصر، جاهزية محمد السهلاوي والبرازيلي برونو أوفيني للمشاركة في مواجهة الديربي القادم أمام الهلال في نصف نهائي كأس ولي العهد يوم الاثنين المقبل .

عودة الثنائي أثار ارتياح المدير الفني للفريق زوران ماميتش، حيث عاد اللاعبين للمشاركة في التدريبات الجماعية بعد زوال الإصابات العضلية التي كانا يعانيان منها خلال الأسبوع الماضي مما اضطر زوران إلى إراحتهما عن مباراة الفتح الماضية وقد شاركا بفاعلية في التدريبات التي أقيمت أمس .

ومن المنتظر ان يكون الثنائي في القائمة الأساسية بلقاء الديربي بدلاً عن حسن الراهب وعبدالله مادو.