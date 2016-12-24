بالصور..انقاذ شابين محتجزين في منحدر بجبل الهدا

عبدالعزيز القثامي (صدى):

انتشلت فرق الدفاع المدني بالطائف، شابين محتجزين في منحدر يقدر بنحو 400 مترا بجبل الهدا، وأسفر الحادث عن إصابة أحدهما بإصابات بسيطة، ونقلته فرق الهلال الأحمر إلى مستشفي القوات المسلحة، لتلقي العلاج.

قال العقيد “ناصر بن سلطان الشريف” المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للدفاع المدني بالطائف، أن بلاغا ورد عن طريق العمليات الموحدة بمنطقة مكة المكرمة، بنزول شخصين في منحدر بجبل الهدا واحتجازهما، بسبب سقوط جوال أحدهما أثناء وقوفهما على مشارف الجبل، وتمكن فريق إنقاذ الدفاع المدني من انتشالهما.