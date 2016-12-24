الديوان الملكي يعلن وفاة الأمير بدر بن سلمان بن سعود

عادل الحربي (صدى):

أعلن الديوان الملكي اليوم، عن وفاة الأمير “بدر بن سلمان بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود” وسيصلي عليه غدا الأحد بعد صلاة العصر من جامع الإمام تركي بن عبد الله بالرياض.

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي :

انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلمان بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ يوم غد الأحد الموافق 26 / 3 / 1438هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض.

تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.