مغردو “تويتر” يتفاعلون مع مبادرة “ربة البيت وظيفة”

مغردو “تويتر” يتفاعلون مع مبادرة “ربة البيت وظيفة”
عادل الحربي (صدى):

تفاعل عشرات النشطاء على شبكة التواصل الاجتماعي “تويتر”، مع مبادرة “#ربة_البيت_وظيفة”، مؤكدين على أهمية دور الأم في تربية الأبناء، معتبرين دورها بالوظيفة الأهم عبر التاريخ.
وأعتبر بعض المغردين أن دور الأم لايقيمة أجر، وأن دورها لايقل أهمية عن دور الطبيب والمعلم والجندي الذي يدافع عن وطنه.

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3 تعليقات


  1. 🌟نوال [ عدد التعليقات: 9820 ] 24/12/2016 في
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    1

    مااشوفها وظيفة بل واجب ومسئولية على كل ام والاجر يطلبونة من الله

  2. سعد [ عدد التعليقات: 49 ] 24/12/2016 في
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    2

    ممتاز ..بشرط ان تكون غير موظفة وأن لايوجد لديها خادمة .

  3. أسوووم .. [ عدد التعليقات: 2711 ] 24/12/2016 في
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    3

    هذا واجبنا مو وظيفةة .. والاجر العظيم من الله ..


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