مغردو “تويتر” يتفاعلون مع مبادرة “ربة البيت وظيفة”

عادل الحربي (صدى):

تفاعل عشرات النشطاء على شبكة التواصل الاجتماعي “تويتر”، مع مبادرة “#ربة_البيت_وظيفة”، مؤكدين على أهمية دور الأم في تربية الأبناء، معتبرين دورها بالوظيفة الأهم عبر التاريخ.

وأعتبر بعض المغردين أن دور الأم لايقيمة أجر، وأن دورها لايقل أهمية عن دور الطبيب والمعلم والجندي الذي يدافع عن وطنه.