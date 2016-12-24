بالصور..فرقة الطوارئ ببلدية محافظة طريف تتعامل مع الامطار التى هطلت على المحافطة

خالد الضبيبي (صدى):

قامت فرقة الطوارئ ببلدية محافظة طريف بأشرف اﻷستاذ محمد بن مدالله العنزي رئيس الفرقه بالتعامل مع الأمطار التي هطلت على المحافظة خلال هذه الأيام وذلك عن طريق توفير علي وجه السرعة المعدات والأليات اللازمة والقوى البشرية وتوزيعها علي نقاط التصريف و تجمع المياه حيث أن الفرقة تقوم بالتنسيق الدائم مع هيئة اﻷرصاد وكانت الاستعدادات قبل بدء هطول اﻷمطار بتنظيف قنوات التصريف مما ساعد علي تصريف مياه اﻷمطار أولا بأول وعدم تجمعها .

وأكد رئيس بلدية محافظة طريف المهندس الظمني بن حطاب الرويلي بأن البلدية تعمل بكامل طاقتها وبشكل مستمر بتوزيع الفرق خلال 24 ساعه للعمل المتواصل وذلك ضمن جهود البلدية لمواجهة تجمعات مياه الأمطار وتصريفها .