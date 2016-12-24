بالصور..فرقة الطوارئ ببلدية محافظة طريف تتعامل مع الامطار التى هطلت على المحافطة

خالد الضبيبي (صدى):
قامت فرقة الطوارئ ببلدية محافظة طريف بأشرف اﻷستاذ محمد بن مدالله العنزي رئيس الفرقه بالتعامل مع الأمطار التي هطلت على المحافظة خلال هذه الأيام وذلك عن طريق توفير علي وجه السرعة المعدات والأليات اللازمة والقوى البشرية وتوزيعها علي نقاط التصريف و تجمع المياه حيث أن الفرقة تقوم بالتنسيق الدائم مع هيئة اﻷرصاد وكانت الاستعدادات قبل بدء هطول اﻷمطار بتنظيف قنوات التصريف مما ساعد علي تصريف مياه اﻷمطار أولا بأول وعدم تجمعها .
قامت فرقة الطوارئ ببلدية محافظة طريف بأشرف اﻷستاذ محمد بن مدالله العنزي رئيس الفرقه بالتعامل مع الأمطار التي هطلت على المحافظة خلال هذه الأيام وذلك عن طريق توفير علي وجه السرعة المعدات والأليات اللازمة والقوى البشرية وتوزيعها علي نقاط التصريف و تجمع المياه حيث أن الفرقة تقوم بالتنسيق الدائم مع هيئة اﻷرصاد وكانت الاستعدادات قبل بدء هطول اﻷمطار بتنظيف قنوات التصريف مما ساعد علي تصريف مياه اﻷمطار أولا بأول وعدم تجمعها .
وأكد رئيس بلدية محافظة طريف المهندس الظمني بن حطاب الرويلي بأن البلدية تعمل بكامل طاقتها وبشكل مستمر بتوزيع الفرق خلال 24 ساعه للعمل المتواصل وذلك ضمن جهود البلدية لمواجهة تجمعات مياه الأمطار وتصريفها .
هذه العقود ابتكار حديث خصوصا لمناطق الشمال والشرقيه والوسطى عباره عن عقود حراريه تدفئه مثل المدفاءه ذات الاسلاك لكنها على شكل عقود تركب طويله لتدفئه المخيمات كامله حارجيا حتى في الهواء يكون دافئ وتفصيل الكثير منها اي العقود الحراريه تعلق مثل عقود الكهرباء واعطوا احد المبتكرين يقوم بصناعتها وعملها ستكون واجهه عمل جديده ومكسب واستثمار وتجاره ونمو تجارتها حصوصا في الشتاء سيزيد واقتصاد ممتاز وستساعد كثيرا في الاستفاده