بالصور.. سجن بريمان بجدة بعد تطويره

نايف السالم (صدى):

أظهرت صورا نشرها حساب وزارة الداخلية على “تويتر”، جوانب التطوير الذي شهده سجن بريمان بجدة، متضمنة تطوير مبني التعليم ورفع قدراته التشغيلية ليشمل كافة المراحل التعليمية، وتهيئة أماكن للصلاة وحفظ القرآن، وتطوير مبنى المركز الصحي.

كما تضمن مشروع التطوير غرف النزلاء، بحيث لايزيد العدد في الغرفة الواحدة عن 12 نزيلا، إضافة لتوحيد الزي، وتوفير غسالات ملابس، وتطوير صالات تناول الطعام، بالإضافة لإنشاء صالة لاستقبال الزوار بها أماكن مخصصة للأطفال، فضلا عن إقامة ملاعب خارجية مطابقة للمواصفات العالمية، ومضماراً للمشي، بجانب تطوير أماكن التشميس للنزلاء.

وكانت المديرية العامة للسجون، قد أعلنت اليوم، اكتمال تنفيذ مشروع تطوير سجن بريمان بجدة، ورفع وتطوير القدرات التشغيلية لمرافق السجن، تنفيذاً لتوجيهات ولي العهد الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز.