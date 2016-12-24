بالصور.. سجن بريمان بجدة بعد تطويره

أظهرت صورا نشرها حساب وزارة الداخلية على “تويتر”، جوانب التطوير الذي شهده سجن بريمان بجدة، متضمنة تطوير مبني التعليم ورفع قدراته التشغيلية ليشمل كافة المراحل التعليمية، وتهيئة أماكن للصلاة وحفظ القرآن، وتطوير مبنى المركز الصحي.
كما تضمن مشروع التطوير غرف النزلاء، بحيث لايزيد العدد في الغرفة الواحدة عن 12 نزيلا، إضافة لتوحيد الزي، وتوفير غسالات ملابس، وتطوير صالات تناول الطعام، بالإضافة لإنشاء صالة لاستقبال الزوار بها أماكن مخصصة للأطفال، فضلا عن إقامة ملاعب خارجية مطابقة للمواصفات العالمية، ومضماراً للمشي، بجانب تطوير أماكن التشميس للنزلاء.
وكانت المديرية العامة للسجون، قد أعلنت اليوم، اكتمال تنفيذ مشروع تطوير سجن بريمان بجدة، ورفع وتطوير القدرات التشغيلية لمرافق السجن، تنفيذاً لتوجيهات ولي العهد الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز.
9 تعليقات
اللهم صلّ على نبينا محمد ﷺعدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عنه الغافلون
ماشاء الله خمسه نجوم ..يعني الحين اهل جده ومكه يسوي القضيه ويجرم وقلبه على كراسيه عايش براء كنق وبالسجن كنقين ..
ناقص بس قاعه افراح ..ياخوفي يكثر الاجرام لان في ناس برا السجن مولاقيه تاكل وتنام وتتعلم الحين ماصار في طموح واهداف لبعض الناس لانه لايتوفر لديه ما ياكله ويشربه ويلبسه.. نسال الله العفو والعافيه في الدنيا والاخره
تحمل مايجيك من الذنوب ياسعيد من اهل مكه وجدة لانك خصصت الله يكملك بعقلك ويهديك
مهما عمل السجن يضل سجن خلف القضبان وبين الحديد وبعيد عن الأهل والخلان فمن الأفضل التفكير مليون مرة قبل الأقدام على الجريمة والابتعاد عن رفقاء السوء
لان السجن بهذا المنطقه ولا على عيني وراسي اهل مكه وجده ..امين وياك يارب مشكور للتنبيه ..والله ان قصدي ان السجن لو كان باي منطقه ذكرت المنطقه ..
اذا فيه نت مفتوح بروح له كلها شهر وتنفصل خدمتي فاضيه ماوراي شي خلوني اتكي في ذا الفندق.
السجن سجن ولو كان جنينه وياما في السجن من مظاليم _ مادمت في السيب والعنبر/ تراك في حوزة الوالي // _ وإحمل أسى قد ماتقدر / وأصبر على المر والحالي // _ والصبر طيب وفيه مضمون / تكسب جميل وتاخذ الحق وافي
السجن سجن ولو كان جنينه وياما في السجن من مظاليم _ مادمت في السيب والعنبر/ تراك في حوزة الوالي // _ وإحمل أسى قد ماتقدر / وأصبر على المر والحالي // _ والصبر طيب وفيه مضمون / تكسب جميل وتاخذ الحق وافي