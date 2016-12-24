إيران تكشف عن وثائق سرية حول اتفاقها النووي مع الدول الكبري

طهران (صدى):

أشارت وثائق سرية متعلقة بالاتفاق النووي الذي وقعته إيران مع الدول الكبري، إلى حق إيران امتلاك اليورانيوم منخفض التخصيب فقط، الذي لا يمكن استخدامه في الأسلحة، وامتلاك ما لا يزيد عن 300 كلجم في أي وقت، وهذا أقل بكثير مما هو ضروري لصنع سلاح نووي، حتى إن جرى تخصيبها إلى مستويات صنع الأسلحة المستخدمة في قلب الرؤوس الحربية النووية.

وتحمل بعض الوثائق التى كشفت عنها طهران مؤخرا، تاريخ “6 يناير 2016″، أي قبل وقت قصير من تنفيذ الاتفاق، لكن لم يكشف عنها بشكل كامل، حيث نشرت على موقع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تراقب الاتفاق، كما نشرت رسالة من منسقة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موجريني، تجيز نشر الوثائق أيضا على الموقع الإلكتروني للوكالة، التي لم تذكر سبب نشرها بعد ما يقرب من عام بعد أن وافقت الدول المتفاوضة على الصفقة.

وعندما تم التوصل إلى الاتفاق كان لدى إيران أكثر من 100 كلجم من النفايات السائلة أو الصلبة التي تحتوي على اليورانيوم منخفض التخصيب، كجزء من أنشطة تخصيب اليورانيوم.