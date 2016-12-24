وفاة عامل جراء سقوط سقف خرساني بمركز تندحة بعسير

محمد بن طحيطح (صدى):

تلقي مركز عمليات الدفاع المدني بعسير بلاغاً هذا اليوم السبت ٢٥-٣-١٤٣٨ عن حادث سقوط سقف خرساني لبوابة حوش خارجية تحت الانشاء بعمارة تعود ملكيتها لاحد المواطنين وذلك بمركز تندحه بخميس مشيط نتج عنه وفاة عامل بناء ( من جنسية عربية ) في العقد الثالث من العمر .

فيما قامت فرقة الدفاع المدني برفع الانقاض واستخراج جثة العامل وسلم الموقع للجهة الامنية المختصة لاكمال الاجراءات اللازمة حسب الإختصاص.

اوضح ذلك المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير العقيد محمد عبدالرحيم العاصمي .