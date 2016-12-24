رئيس الوزراء العراقي: حررنا ثلثي الموصل من داعش.. والنصر النهائي قريبا

دمشق (صدى):

قال “حيدر العبادي” رئيس الوزراء العراقي، اليوم، أن القوات العراقية حررت ثلثي محافظة الموصل، مؤكدا أن النصر النهائي على تنظيم داعش سيتحقق قريبا.

وتابع “العبادي” في كلمة لها بمؤتمر الشباب العراقي، أن أكبر ضربة تلقتها عصابات داعش الإرهابية، تمثلت بتوحدنا لأنها تراهن على تمزيق الأوطان بالتفرقة بين المكونات، وعلى الدول التي تشعر بالأمان إلى الحذر من الخطر المحدق بها بسبب هذه العصابات”،

وأضاف، نقوم في الوقت الذي نحرر فيه الوطن، بإعادة الاستقرار وإزالة الألغام والعبوات وإعادة الحياة للمناطق المحررة لكي يعود أبناء الوطن.