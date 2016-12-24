حاملة طائرات صينية تجري مناورة قتالية بالبحر الأصفر

بكين (صدى):

أجرت أولى حاملات الطائرات الصينية “لياونينغ” تدريبات قتالية بالذخيرة الحية، في البحر الأصفر، وسط توترات مع الولايات المتحدة وتايوان.

وأعلنت وزارة الدفاع الصينية، أمس، أنها أجرت سلسلة من التدريبات لإطلاق مقاتلات وعمليات بحث وتدريبات قتالية في البحر الأصفر خلال الأيام الأخيرة، مضيفة أن المجموعة القتالية “ستنفذ كخطوة تالية تدريبا مقررا واختبارات عبر البحار”.

وتوقعت وسائل إعلام صينية، أن تبحر السفن البحرية الصينية قريبا إلى مياه متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي.

ونقلت صحيفة “غلوبال تايمز” التي تديرها الدولة عن محلل عسكري شهير قوله، السبت، إن بحر الصين الجنوبي سيكون الموقع “المثالي” المقبل، لأن التدريبات المشتركة قد تشمل جنودا على الشعاب التي تسيطر عليها الصين.