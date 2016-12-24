الجيش اليمني يواصل تقدمه ويفرض سيطرته على عدة مواقع استراتيجية

فهمي محمد (صدى):

تواصل قوات الجيش الوطني اليمني تقدمها وفرض سيطرتها على مناطق متعددة بالبلاد، وسط معارك عنيفة مع ميليشيا الحوثي وقوات المخلوع صالح، فيما ترددت أنباء عن مقتل القيادي الحوثي “أبو عاصم” وآخرين.

ففي تعز يمكنت القوات اليمنية من السيطرة على مبني مستشفي الكندي المحاذي لمعسكر التشريفات، وتحقيق انتصارات كبيرة في الجبهة الشرقية، وإحباط هجوما شرسا للميليشيا على مواقع في عزلة الأقروض بمديرية المسراخ جنوبي تعز.

وفي محافظة صعدة، أحكمت قوات الجيش سيطرتها على جبل السنترال الذي يطل على مركز قيادة اللواء 101 مشاة، وتواصل القوات تقدمها نحو مركز المحافظة، فيما تشهد جبهة نهم شرق صنعاء، معارك عنيفة، حققت فيها القوات الشرعية تقدما في عددا من المواقع الهامة، وتمكن الجيش من تحرير ثلثي الحمراء والمدفون والتلال المجاورة لجبل القتب الاستراتيجي في جبهة نهم، وفقا للناطق باسم الجيش الوطني.

في السياق تفقد الفريق ” علي محسن الأحمر” نائب الرئيس اليمني، مواقع الجيش والمقاومة في جبهة نهم وأشاد بالدعم الكبير الذي تقدمه دول التحالف العربي بقيادة المملكة ودعم الشرعية بكافة المجالات.