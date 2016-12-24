  • نشر : 2016/12/24 - 2:57 م
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  • منوعات

بالفيديو.. هذا ماقالته اليسا عن الإسلام والشيخ الشعراوي !

بالفيديو.. هذا ماقالته اليسا عن الإسلام والشيخ الشعراوي !
بيروت (صدى):

قالت الفنّانة اللبنانية اليسا تحترم وتحب دين الإسلام وتطلع عليه دوماً، إضافة الى وجود المسلمين في حياتها بقوة ضمن دوائر معارفها واصدقائها وجمهورها ومحيطها ، بالرغم من كونها من الديانة المسيحية.

واكدت خلال لقائها ببرنامج “كل يوم”، المذاع على فضائية  ON Eمن تقديم الإعلامي عمرو أديب أنها تعيد تغريد مقولات الإمام علي بن ابي طالب والشيخ الشعرواي لأنها تعجب بها، وتريد نقل الفائدة الى متابعيها عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وأضافت أنها لا تنشر فقط مقولات رجال الدين، بل أيضاً الكثير من الشعراء والفكرين كنزار قباني وجورج برنارد شو.

 

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2 تعليقان


  1. 🌟نوال [ عدد التعليقات: 9812 ] 24/12/2016 في
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    1

    الله يهديك للاسلام

  2. دآنـــــــہہ [ عدد التعليقات: 9051 ] 24/12/2016 في
    رد
    2

    فيها ميزه حلوه 😍


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