معهد الإدارة العامة يستقبل ولمدة أسبوع 3413 موظفا حكوميا للتدريب

عادل الحربي (صدى):

يستقبل معهد الإدارة العامة، بداية من غدا ولمدة أسبوع في كل من مركزه الرئيس بالرياض وفروعه بجدة والدمام وأبها وفرعيه النسائيين بالرياض والدمام، 3413 موظفا حكوميا، للالتحاق بـ117 برنامجا تدريبيا، وتتراوح مدة البرامج ما بين يومين إلى خمسة أيام.

وقال “عبد العزيز بن إبراهيم الهدلق” المتحدث الرسمي باسم معهد الإدارة العامة، أن البرامج تهدف إلى تلبية الاحتياجات التدريبية للمتدربين ورفع كفاءتهم الانتاجية، عن طريق تزويدهم بالمعارف والمهارات والاتجاهات السلوكية الإيجابية، التي تؤدي إلى تطوير العمل الإداري.