جيش ميانمار يقطع رأس مسلم روهنجي بسبب التحدث مع صحفيين

نايبيداو (صدى):

أقدمت فرقة من الجيش الميانماري، على قطع رأس شاب بطائفة الروهنجيا المسلمة، وألقت جثته في النهر، بسبب تحدثه في مراسلين صحفيين، خلال جولة نظمتها الحكومة في ولاية راخين المضطربة شمال بورما.

وقالت عائلة الشاب الروهنجي، أنها عثرت على جثته مقطوعة الرأس أمس، بعدما اختفي عقب إجراء مقابلة مع صحفيين، شرح فيها جرائم جيش ميانمار أو بورما في أراكان، أثناء تنظيم الجولة الإعلامية مع تنامي الضغوط على حكومة أونغ سان سو تشي للسماح بدخول منطقة النزاع المغلقة منذ أكثر من شهرين.

ويتعرض مسلمي الروهنجيا لحملة قتل وتعذيب واغتصاب من قبل قوات أمن والجيش الميانماري، فيما فر ما آلاف الروهينجا بعد سيطرة جيش ميانمار على المنطقة المضطربة والنائية المحاذية لبنجلاديش في أكتوبر الماضي.