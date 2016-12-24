بالصور.. أمير مكة خلال اجتماعه بمحافظي محافظات المنطقة: هدفنا خدمه المواطنين والمقيمين

عطيه المالكي (صدى):

أكد مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، أن الإمارة والمحافظات التابعة لها هدفها الرئيس خدمة المواطنين والمقيمين، وحل المشكلات التي تواجههم إلى جانب متابعة التنمية والمشاريع التي تسهم في نهضة المنطقة إنساناً ومكاناً.

وقال الأمير خالد الفيصل لدى ترؤسه الاجتماع الثاني لمحافظي محافظات المنطقة ورؤساء المراكز المرتبطين بديوان الإمارة، والذي عقد مؤخراً في مقر الإمارة بجدة “أشكركم على ما وصلت إليه إمارة المنطقة من مكانة إدارية متميزة وسمعة طيبة، وذلك لم يتأتى – بعد توفيق الله – إلا بمجهود موظفي الإمارة الذين كان لهم الدور الأبرز فيما وصلت إليه إمارة المنطقة والمحافظات والمراكز التابعة لها من مكانة متقدّمة ولله الحمد”.

وشدد أمير منطقة مكة المكرمة، على أهمية تسهيل أمور الناس وإنجاز معاملاتهم ومقابلة الجمهور بلطف وابتسامة، سيما وأن الإمارة واجهة تمثل الدولة في المنطقة، وهي الجهة التي تستقبل المراجعين، وتساعدهم في حل مشكلاتهم وتحقيق مطالبهم، مؤكدا على أهمية أن يباشر كل مسؤول صلاحياته الممنوحة له وفق الأنظمة وتسخيرها لتحقيق المصلحة العامة وقضاء حاجات الناس.

وشدد أمير منطقة مكة المكرمة على ضرورة تطوير آليات العمل وإشراك المواطن في الأمن والتنمية والاستفادة من التقنية في كل الاعمال.

واستعرض الأمير خالد الفيصل خلال الاجتماع سبل تطوير العمل في المحافظات والمراكز التابعة لها بما يكفل تقديم أفضل الخدمات للمراجعين وتلمس حاجات المواطنين وحلّ مشكلاتهم ، ويأتي اجتماع أمير منطقة مكة المكرمة بالمحافظين، الذي تقرر عقده بشكل نصف سنوي٬ في إطار التواصل المباشر بين ديوان الإمارة والمحافظين، بجانب تطوير العلاقة بينهما، والاطلاع على تقارير التنمية في المحافظات بشكل دائم.