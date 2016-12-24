الإعدام لسيدة قتلت زوجها بمساعدة عشيقها بالقاهرة

القاهرة (صدى):

أحالت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس في القاهرة، أوراق قاتلين إلى مفتي الديار، لاتهامهما بقتل آخر، مع سبق الإصرار، في إعادة محكامتهما بالقضية رقم 1969 لسنة 2010 كلي شمال الجيزة.

وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين “رنا صلاح شعبان” “مصطفي حسن حنفي” في 21 أكتوبر 2010، تهمة قتل “علي عشري” عمدا مع سبق الإصرار، بأن قضت الأولى إزهاق روحه لاستنكاره زواجه منها ، فإستجلبت الثاني بعد أن إستحكمته على مخططها بأوقات المتعة بينهما وإستحصنا خطتهما لقتل المجني عليه ، فأعدت الأولى سلاحها الأبيض وإستبقته لمسكن المجني عليه الذي لحقها وطرق بابه ، وبإنشغال المجني عليه لإستقباله عاجلت المتهمة المجني عليه بسلاحها المعد سلفاً بطعنات قاسية بالرقبة و الظهر والصدر، وحال إحكام المتهم إمساكه اياه خارت قواه وسقط أرضاً فحملاه وأسكناه مرقده الأخير لنفاذ قتله.