مدير تعليم جدة: الميزانية محملة بالخير واعدة باستمرار التنمية والرخاء

فيصل الحارثي - د سحر رجب (صدى):

قال مدير عام التعليم بمحافظة جدة عبدالله بن أحمد الثقفي: إن الميزانية جاءت محمّلة بالخير وواعدة بالرخاء وبإستمرار التنمية وباعثة على التفاؤل بالمستقبل، ومؤكدة الثقة أننا وطنًا وقيادة وشعبًا قادرين على الإنسجام والتغلب على التحديات وتجاوز كل الصعوبات.

وأشار في تصريح صحفي بهذه المناسبة إلى أن ما تدركه القيادة – أيدها الله – من الإهتمام البالغ لقطاعات التعليم والإستثمار في الإنسان يؤكد حجم مخصصات قطاعات التعليم بأكثر من 200 مليار ريال، وبما نسبته 22.5 % من الميزانية العامة للدولة، مؤكدًا أنها تجسد وبوضوح أهمية توفير الخدمات التعليمية وتطوير آداء وفعالية قطاعات مؤسسات ومرافق التعليم وتحسين مخرجاتها وأن الإستثمار البشري هو أفضل وأجدى أنواع الإستثمار لما يحققه من العوائد والمنافع للوطن ومواطنيه حاضراً ومستقبلاً وتحقيقا لمقتضيات رؤية 2030 وبرامجها ومشاريعها.