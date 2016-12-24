“المرور”: 500 ريال غرامة وحجز المركبة لمن يعدل موقع لوحة السيارة

محمد بن شقيه (صدى):

أوضحت الإدارة العامة للمرور، أن قائد المركبة الذي يعدّل موقع لوحة سيارته، بوضعها على جانبي الصدام، يعد مخالفاً لنظام المرور، ويعاقب بحجز المركبة والغرامة بما لا يقل عن 300 ريال ولا يزيد على 500 ريال.

حيث لوحظ أن بعض سائقي المركبات يعدلون موقع لوحات سياراتهم، بوضعها على جانبي الصدام الأمامي، وهذا يعد مخالفة لنظام المرور، الذي يمنع إجراء أي تعديل أو إضافة على هيكل أو جسم المركبة دون اتخاذ الإجراءات النظامية، ومَن يخالف ذلك يدخل ضمن نظام نقاط المخالفات المرورية.

يذكر أن نقاط المخالفات المرورية تصل إلى 4 نقاط مقابل هذه المخالفة، وتسحب رخصة القيادة في حال بلغت النقاط 24 نقطة خلال عام واحد، وسحب الرخصة يكون إما لمدة 3 أشهر أو 6 أشهر أو لمدة عام هجري أو سحب رخصة القيادة نهائياً.