سطو على مدرستين في القوز والتعليم يؤكد رصد المخربين

محمد بن شقيه (صدى):

سطا مجهول على مدرستين متجاورتين بمكتب تعليم القوز التابع لإدارة التعليم بمحافظة القنفذة ، حيث قام بأعمال تخريب وتكسير واسعة، وسرقة كاميرات مراقبة وشاشات عرض حديثة وأجهزة حاسوبية، إضافة لإحراق بعض الأوراق الهامة والعبث بمحتويات المكاتب، وذلك مساء أمس الجمعة.

بدوره أوضح الناطق الإعلامي لتعليم القنفذة يوسف الفقيه أنه تم تأكيد وقوع حادثة التكسير والتخريب من قبل قائدي المدرستين ، مبينا أنه تم الاتصال بالجهات الأمنية لرفع البصمات والوقوعات وتزويدهم بصور التقطتها إحدى الكاميرات ، مشيرا أنهم في انتظار نتائج التحققات والتحقيقات.