الفلبين تجلي آلاف السكان وتدعو لمغادرة المنازل قبل وصول الإعصار

مانيلا (صدى):

دعت السلطات الفلبينية، سكان شرق الأرخبيل، بمغادرة منازلهم والتوجه إلى أسرهم أو أصدقاءهم خلال عيد الميلاد، خشية تعرض المنطقة للإعصار.

أكد “سيدريك داب” المسؤول عن الدفاع المدني في منطقة الباي “بيكول” أنه يجب إجلاء 400 ألف شخص على الأقل، وليس لدينا أماكن كافية لاستقبال كل هؤلاء الأشخاص في مراكز الإجلاء”، مطالبا السكان إلى التوجه إلى أسرهم أو أصدقاء خلال عيد الميلاد.

من جهتها قالت “راشيل ميراندا” المتحدثة باسم الدفاع المدني في منطقة بيكول، “أصدرنا مذكرات للسلطات المحلية بضرورة القيام بإجلاء وقائي”.

ومن المتوقع أن تصل قوة الرياح المصاحبة للعاصفة إلى 222 كلم في الساعة عندما ستضرب غدا جزيرة كتاندوانس التي يقيم فيها 250 ألف شخص، كما ذكر المركز الأمريكي للوقاية من الأعاصير.

وسيضرب الإعصار لاحقاً الاثنين جزيرة لوسون حيث العاصمة مانيلا.

وهذه المنطقة الزراعية التي يقيم فيها 5,5 ملايين شخص غالباً ما تكون الأولى التي تشهد سوء الأحوال الجوية المسؤولة عن حوالي عشرين إعصاراً تضرب الأرخبيل سنوياً.