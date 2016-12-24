الإحصاء توضح حقيقة ارتفاع نسب الطلاق بين الموظفات بسبب العمل

سالم المطيري (صدى):

أوضح “تيسير المفرج” المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للأحصاء، أن الهيئة لم تشر في تقريرها الإحصائي إلى ارتفاع نسبة طلاق العاملات مقارنة بمثيلتهن العاطلات، نافيا صحة ما نشر بأن عمل المرأة من أحد أهم مسببات الطلاق في المملكة.

وأضاف “المفرج” أن الهيئة هى المصدر الوحيد للإحصاءات والمعلومات بالمملكة، وليس من مهامها تحليل البيانات الإحصائية.

يذكر أن خبرا نشرته إحدى الصحف، أرجعته لتقرير الهيئة حول المسح القومي للربع الثالث لعام 2016، وأكدت فيه ارتفاع عدد المطلقات الموظفات في المملكة إلى 72.895 مطلقة، في حين بلغ عدد النساء المطلقات العاطلات 14.856 مطلقة، مشيرة إلى أن عمل المرأة في المملكة من أهم مسببات الطلاق.