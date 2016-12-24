ميلان يعود لإيطاليا حاملا كأس السوبر

محمود أحمد (صدى):

عادت بعثة فريق ميلان الي الأراضي الإيطالية عقب التتويج بلقب كأس السوبر الإيطالي علي حساب يوفنتوس في اللقاء الذي أقيم الجمعة في العاصمة القطرية الدوحة.

ولقيت بعثة ميلان استقبال حافل من وسائل الإعلام والجماهير الايطالية بعد حصد اللقب.

ونجح ميلان في الفوز بالبطولة بعد حسم ركلات الترجيح لصالحه بنتيجة 4/5 بعد انتهاء الوقت الاصلي والإضافي بالتعادل بهدف لمثله.