البرلمان العربى عن وقف الاستيطان الإسرائيلي: نضال الفلسطينيين بدأ يحصد ثماره

القاهرة (صدى):

رحب الدكتور مشعل بن فهم السلمى رئيس البرلمان العربى بقرار مجلس الأمن الذى اعتبر أن المستوطنات الإسرائيلية تشكل انتهاكا للقانون الدولى وتشكل عقبة أمام تنفيذ حل الدولتين.

وقال رئيس البرلمان فى بيان اليوم السبت إن القرار الأممى يعتبر خطوة مهمة فى طريق إعادة الحق للشعب الفلسطينى المظلوم، وأن نضاله بدأ يحصد ثماره.

ودعا رئيس البرلمان، مجلس الأمن الدولى إلى ضرورة الضغط على الكيان الصهيونى لتطبيق هذا القرار وباقى القرارات الأممية حتى تعود للشعب العربى الفلسطينى حقوقه المسلوبة؛ ليتمكن من إقامة دولته الوطنية وعاصمتها القدس الشريف.

وكان مجلس الأمن الدولى طالب، أمس الجمعة، إسرائيل بوقف الاستيطان فى الأراضى الفلسطينية المحتلة فى قرار تبناه بعدما امتنعت الولايات المتحدة عن استخدام حق النقض (الفيتو) والتصويت على النص.