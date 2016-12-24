لاعب الاتحاد السابق مشيدا بالأنصاري: “يستحق كل ريال دُفع فيه”

معاذ محمود (صدى):

أشاد الحسن اليامي، لاعب نادي الاتحاد السابق، بالمستوى الذي قدمه الكويتي فهد الأنصاري، لاعب وسط الفريق، بأمام الرائد وتسجيله هدف الفوز للاتحاد في المباراة التي أقيمت أمس الجمعة في الجولة الرابعة عشر من دوري جميل للمحترفين.

وكتب اليامي، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، “هذه قيمة اللاعب المحترف فهد الأنصاري، يستحق كل ريال دُفع فيه، لاعب ذو قيمة”.

وأحرز الأنصاري هدف الفوز للاتحاد في الدقيقة 81 وقتما كانت النتيجة تشير للتعادل 2-2 بين الفريقين، ليحتفظ “العميد” بصدارة دوري جميل، بعد مرور 14 جولة، بفارق المواجهات المباشرة عن الهلال.