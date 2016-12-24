جسر الملك فهد يحبط تهريب عامل أجنبي إلى المملكة في حقيبة سيارة

نايف السالم (صدى):

أحبط جمرك جسر الملك فهد إدخال عامل أجنبي بطريقة غير مشروعة وذلك بإخفائه في مركبته التي كان يستقلها عند قدومه للمملكة.

وقال مدير عام جمرك جسر الملك فهد المكلف، ضيف الله العتيبي: قَدِمت للجمرك مركبة نوع “خصوصي” وفي أثناء إنهاء إجراءاتها الجمركية عُثر على “عامل أجنبي” بالمكان المخصص للأمتعة بمؤخرة المركبة ولم يصرح عنه قائد المركبة، مبيناً أنه جرى بعد ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.

وأوضح مدير عام جمرك جسر الملك المكلف فهد أن الجمرك أحبط العديد من محاولات تهريب الأشخاص عبر جمرك جسر الملك فهد.