ريما مكتبي تدخل القفص الذهبي مع إعلامي شهير

بيروت (صدى):

اكدت مصادر ان الإعلامي عبدالرحمن الراشد، المدير العام السابق لشبكة العربية ورئيس تحرير جريدة الشرق الأوسط الدولية الأسبق، تزوج من الإعلامية اللبنانية ريما مكتبي في حين لم يخرج الثنائي بأي تصريح إلى العلن حتى الساعة.

وكان الراشد قرّر دخول القفص الذهبي، بعد حياة طويلة في العزوف عن الزواج امتدت الى 60 عاما تقريبا ، بحسب صحيفة “القبس” الكويتية.

يُذكر أن الراشد حصد جائزة “شخصية العام الإعلامية” من منتدى الإعلام العربي الخامس عشر الذي انقعد في دبي – الإمارات العربية المتحدة في شهر ايار (مايو) الماضي.

وكانت مكتبي (39 عاماً) خضعت في عام 2015 لعملية جراحية دقيقة، لاستئصال ورم حميد من دماغها، في مدينة ميامي الأميركية ،وورد اسم مكتبي ضمن قائمة أكثر 100 صحافي مؤثر في الحروب حول العالم.

وكانت مكتبي قد قالت في وقت سابق : “لا أنكر أنني يوم أعرف الاستقرار العاطفي وأصبح أماً سأكون مختلفة. فأنا أصاب بالمرض جراء بعض التغطيات وأتعب كثيراً. حين أقرر الاستقرار سأكون على مستوى هذا القرار”.