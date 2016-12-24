«التعليم» تكشف الفرص المتاحة للطلاب المخالفين لاستعادة درجات السلوك المفقودة

نايف السالم (صدى):

أكد توجيه صادر عن وزارة التعليم لإدارات المدارس بالمملكة، أن هناك 6 فرص متاحة للطلاب والطالبات لاستعادة درجات السلوك المفقودة، أبرزها الانتظام في الصلاة بالصف الأول لمدة أسبوعين.

وكشف التوجيه أنه من حق الطالب المخالف سلوكيا، أن يجمع بين عدد الفرص لتعويض الدرجات المحسومة دون تكرار لأي فرصة، بحيث لا تتجاوز درجات الطالب 100 درجة ولا يحتفظ له بالدرجات الزائدة كرصيد.

وشددت على أن الطالب الذي لا ينفذ برنامج علاج السلوك يصدر بحقه إجراء إضافي من إدارة التعليم يتضمن حسم 15 درجة من درجات السلوك للعام الدراسي الجديد، ويمكن من فرص التعويض في المدرسة المنقول لها.

ولفتت إلى أن آليات فرص التعويض كالتالي:

1 – انتظام الطالب المخالف في التبكير لأداء الصلاة في مقدمة الصف الأول في المدرسة لمدة أسبوعين.

2- انضباط سلوك الطالب المخالف سلوكيا مدة أسبوعين وابتعاده عن المخالفات السلوكية.

3 – إحضار الطالب المخالف سلوكيا مشهدا معتمدا يفيد بحصوله على دورة تدريبية في مجال المهارات الحياتية أو العمل التطوعي بما لا يقل عن 5 ساعات.

4 – مشاركة الطالب في ثلاثة أنشطة مدرسية بصورة إيجابية.

5 – تحسن سلوك الطالب المخالف خلال أسبوعين بعد إحضاره تقريرا من وحدة الخدمات الإرشادية أو من جهة حكومية ذات اختصاص أو لها علاقة بتعديل السلوك.

6 – إحضار الطالب المخالف سلوكيا مشهدين من معلمين بعد اعتمادهما من قائد المدرسة يفيدان بحسن سلوكه.