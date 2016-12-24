فضيحة التلاعب بالنتائج تهدد مشاركة حامل لقب دوري أبطال آسيا بالنسخة الجديدة

معاذ محمود (صدى):

هدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، فريق تشونبوك موتورز الكوري الجنوبي، حامل لقب دوري أبطال آسيا، بالاستبعاد من المشاركة في المسابقة القارية الموسم القادم بسبب التورط مع شبكة للتلاعب بالنتائج تضم عدة أندية.

وأدين تشونبوك في سبتمبر الماضي في كوريا الجنوبية بالتلاعب بالنتائج وخصمت 9 نقط من رصيده في الدوري المحلي وغرامة مالية كبيرة؛ ما جعله يضيع لقب الدوري الكوري الجنوبي في نهاية الموسم ،لكنه عوّض إخفاقه بالفوز بدوري أبطال أسيا على حساب العين الإماراتي.

وقرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم رسميا فتح تحقيق في فضيحة التلاعب بالنتائج وإبعاد كل الفرق المتورطة من مسابقة دوري أبطال آسيا سواء أكانت الفضائح محلية أم قارية.