بالفيديو.. العملاقة «جزلة» تتجاوز محطة قصر الحكم لاستكمال مشروع قطار الرياض

عادل الحربي (صدى):

نشرت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، مقطع فيديو يظهر موجزاً من أعمال الآلة العملاقة «جزلة» التي تتولى مهمة حفر أنفاق المسار البرتقالي، مبينًا أنها تجاوزت محطة قصر الحكم، لإكمال الجزء المتبقى من أعمال حفر الأنفاق العميقة بمشروع قطار الرياض.

وكان الحساب الرسمي لمشروع قطار الرياض أكد أن نسبة الإنجاز في المشروع بلغت 45% وأن هناك تسارعاً في تنفيذ أعمال الإنشاءات في مواقع المحطات الرئيسة والفرعية، والبالغ عددها 225 موقعاً على امتداد مسارات شبكتي القطارات والحافلات.