مقتل 14 شخصا إثر سقوط حافلة في منحدر بمدينة موار الماليزية

كوالالمبور (صدى):

قتل 14 شخصا وأصيب 17 آخرون إثر سقوط حافلة في واد على طريق سريع يربط بين شمال وجنوب ماليزيا صباح اليوم.

وذكرت محطة “استرو اواني” الإذاعية المحلية إن الحادث وقع بالقرب من الساحل الغربي لمدينة موار، بعد أن فقد السائق السيطرة على الحافلة لتهوي لمسافة 20 قدما في واد شديد الانحدار.

من جهته أوضح مسؤول أمني ماليزي أن سبع نساء، وفتاة صغيرة وستة رجال وسائق الحافلة لقوا مصرعهم في الحادث ، مشيراً إلى أن الحافلة التي كانت تقل 30 راكبًا، كان تسافر من جوهور باهرو إلى كوالا لمبور.