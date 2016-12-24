صراع بين أشبيلية وفرانكفورت ولاتسيو على الفوز بخدمات مهاجم الريال

معاذ محمود (صدى):

دخلت أندية أشبيلية الإسباني وفرانكفورت الألماني ولاتسيو الإيطالي، في صراع للفوز بخدمات ماريانو دياز مهاجم ريال مدريد الشاب، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وخطف ماريانو دياز الأضواء بعد تألقه الملفت في الفرص القليلة التي منحه إياها المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، حيث أحرز 5 أهداف خلال 157 دقيقة خاضها فقط ما بين بطولتي الليجا وكأس الملك، بمعدل هدف كل 31 دقيقة.

وتحاول هذه الأندية التعاقد مع جوهرة ريال مدريد لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة لتدعيم صفوفها الهجومية في القسم الثاني من الموسم.