“الأنصاري” يضرب رقم قياسي جديد في دوري جميل للمحترفين

“الأنصاري” يضرب رقم قياسي جديد في دوري جميل للمحترفين
معاذ محمود (صدى):

حقق الكويتي فهد الأنصاري، لاعب وسط فريق الإتحاد، رقم قياسي مميز بعد أن تجاوز الـ 1000 تمريرة في دوري جميل السعودي للمحترفين لموسم 2016/17 كأول لاعب يتجاوز 1000 تمريرة هذا الموسم.

وتمكن “الأنصاري” من كسر هذا الرقم بعد 14 جولة لعب فيها جميعها بشكل أساسي 14 مباراة بواقع 1260 دقيقة لعب بمعدل تقريبي 8 تمريرات لكل 10 دقائق لعب، ووصلت دقة تمريراته إلى 88% مايعادل 882 تمريرة صحيحة من 1006 تمريرات وأخطأ فقط في 124 تمريرة.

يذكر أن فهد الأنصاري تبقى في عقده مع الاتحاد 6 أشهر فقط قبل أن تنتهي فترة إعارته ومن المرجح أن يعود إلى القادسية الكويتي بسبب ماحدث للاعب من مشاكل في عمله ربما ترغمه على العودة وإستكمال مسيرته في الكويت.




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