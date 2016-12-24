قاسم يوضح حقيقة الحركة المثيرة للجدل في لقاء الرائد

محمود أحمد (صدى):

أكد محمد قاسم لاعب نادي الاتحاد علي ان الحركة التي قام بها عقب دخوله كبديل في لقاء الرائد بالأمس بالجولة 14 من دوري جميل تم فهمها بشكل خاطي مما أثار جدلا واسعا في الوسط الرياضي السعودي.

وقال اللاعب في تصريحات إعلامية :”الحركة تم فهمها بشكل خاطئ ، أنا لاعب سعودي ومسلم واسمب على اسم النبي ولا يمكن أن يفعل شيء غير صحيح ولن أرفع يدي مرة أخري” .