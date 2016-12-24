بالصور.. كندا علوش تعايد زوجها عمرو يوسف بطريقتها الخاصة والأخير يرد برومانسية

القاهرة (صدى):

قامّ الممثّل المصري عمرو يوسف بالرد على رومانسية زوجته الممثّلة السوريّة كندة علّوش في معايدتها له بمناسبة عيد ميلاده.

ونشر يوسف عبر حسابه الرسمي على تطبيق “انستغرام” صورةً جمعته بعلّوش، معلقاً باللغة الانكليزية: “شكراً كثيراً لمعايداتكم بمناسية عيد ميلادي، انه دائماً أفضل عيد ميلاد لأنكم جميعاً في حياتي”.

وقال بشاعرية: “وإليكم السيد والسيدة يوسف يلقيان التحية”.

وشاركت علّوش عبر حسابها الرسمي على تطبيق “انستغرام” صورة لها برفقة زوجها من احتفال عيد ميلاده، فظهرت وهي تلفّ يدها حول ذراع زوجها.

وعلّقت: “أسعد عيد ميلاد على الإطلاق.. كلّ الحب.”

يُذكر أنّ هذا هو أوّل عيد ميلاد يحتفل به عمرو برفقة زوجته.

وكان النّجمان قد عقدا قرانهما في سريّة تامّة منذ حوالي الشهر، ومن المقرّر أن يتمّ حفل الزفاف في الأسبوع الأول من شهر كانون الثاني (يناير) من عام 2017 المقبل.