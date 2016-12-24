مواطنون لوزارة المياة: أصلحوا شبكاتكم قبل اتهامنا بالهدر

علي العنزي (صدى):

نشر عدد من المواطنين في تغريدات على حساب وزارة المياة، عدداً من الصور التي تظهر حدوث تسريبات وكسور في الشبكة، مشيرين إلى أن تأخر فرق الصيانة في إصلاح تلك التسريبات يؤدي لهدر كميات كبيرة من المياه، وذلك ردا على تغريدة الوزارة التي قالت فيها إن 80% من السكان لا يلتزمون بتطبيق الإجراءات اللازمة لتوفير المياه.

وغردت الوزارة في حسابها على موقع “تويتر” أن التجارب والدراسات تؤكد ارتفاع نسبة هدر المياه، مشيرة إلى أن ذلك يتم في ظل تزايد عدد السكان، والتوسع الأفقي في الأحياء السكنية.

وشددت على ضرورة استخدام الأسر لأدوات الترشيد في المغاسل، مبينة أن ذلك يوفر نسبة 40% في المتوسط للاستهلاك من المياه سنوياً، مبينة أن المغاسل غير المرشدة تستهلك 78 ألف لتر، و8 صهاريج، بينما تستهلك المغاسل المرشدة 47 ألف لتر و5 صهاريج.