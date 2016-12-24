الأردن: قرار وقف الاستيطان الإسرائيلي “تاريخي”

عمان (صدى):

أثنت الحكومة الأردنية على قرار مجلس الأمن الدولى الذى يدين الاستيطان ويطالب اسرائيل بوقفه فى الأراضى الفلسطينية، معتبرا إياه بالقرار “التاريخى”.

وأكد وزير الدولة الأردنى لشؤون الإعلام محمد المومنى، اليوم السبت، أنه قرار تاريخى ويعبر عن إجماع الأسرة الدولية على عدم شرعية الاستيطان الاسرائيلى ويؤكد الحق التاريخى للشعب الفلسطينى على أرضه فى القدس وعلى أرضه التاريخية”.

وقال المومنى وهو أيضا الناطق الرسمى باسم الحكومة الأردنية إن “تصويت 14 عضوا فى مجلس الأمن وامتناع عضو واحد يؤكد قناعة الأسرة الدولية بعدم شرعية الاستيطان من جهة وحقوق الشعب الفلسطينى على أرضه من جهة أخرى”.

وأوضح فى تصريحاته التى أوردتها وكالة الأنباء الأردنية أن القرار “يؤكد أيضا موقف الأردن التاريخى وجهوده الدائمة فى مناهضة سياسة الاستيطان الإسرائيلى باعتبارها عقبة استراتيجية وأساسية فى وجه السلام القائم على أساس الشرعية الدولية وحل الدولتين”.

وكان مجلس الأمن الدولى طالب، أمس الجمعة، إسرائيل بوقف الاستيطان فى الأراضى الفلسطينية المحتلة فى قرار تبناه بعدما امتنعت الولايات المتحدة عن استخدام حق النقض (الفيتو) والتصويت على النص.