مدرب منتخب مصر السابق: تركت تدريب الفراعنة لقرار سيادي

محمود أحمد (صدى):

صرح الكابتن حسن شحاتة مدرب منتخب مصر الأسبق، إنه ترك تدريب منتخب الفراعنة بعدما أجبرته إحدى الجهات السيادية على ذلك.

وأوضح شحاتة خلال لقائه ببرنامج معكم مني الشاذلي، أنه تلقى اتصالا هاتفيا من أحد المسئولين باتحاد الكرة وأخبره أن شخصية سيادية طلب منه إبلاغه بأن يترك تدريب المنتخب ويقدم استقالته.

وكان حسن شحاتة فاز مع منتخب مصر بثلاثة بطولات لأمم أفريقيا سنوات 2006 و2008 و2010.