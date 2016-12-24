حسن الردّاد وإيمي سمير غانم يردان على شائعات الانفصال

القاهرة (صدى):

نجح الفنّان حسن الرداد في إقناع زوجته الفنّانة إيمي سمير غانم بالتعاقد لمشاركته ببطولة مسلسل درامي، لكي يخوضان من خلاله سباق الدراما الرمضاني القادم، إذ تعاقدت أمس (الجمعة) على هذا العمل بشكل رسمي، لتبدأ تصويره خلال الأيام القادمة كأول مولود فني يجمعهما كزوجين تحت عنوان “نوح”.

فيما أكد أيمن سلامة مؤلف العمل أن مسلسله ليس له أي علاقة بالأعمال الدينية موضحاً أنه مسلسل درامي اجتماعي يضم خطوط رومانسية ودرامية مثيرة رافضاً الكشف عن أي تفاصيل أخرى.

وكانت الأخبار أشارت إلى انفصال الردّاد وغانم فنيًا، ويؤدي البطولة فيه الزوج بلا زوجته.