شركات أجنبية تعرض على «المؤسسة العامة للموانئ» الاستثمار في الأرصفة البحرية

نايف السالم (صدى):

أوضحت مصادر عن تلقي عدد من الموانئ السعودية عروضا من شركات أجنبية ترغب بالاستثمار في الأرصفة البحرية.

وأكدت أن دخول الشركات الأجنبية سيتم من خلال التحالف مع الشركات السعودية العاملة في قطاع إدارة الموانئ والمشغلة للأرصفة البحرية.

وأضافت أنه سيتم في المرحلة المقبلة توقيع اتفاقيات مع شركات ملاحة بحرية عالمية لاعتماد تلك الأرصفة ضمن المحطات الرئيسية لها.

ويأتي تحرك شركات الملاحة البحرية في إطار إعلان المؤسسة العامة للموانئ عن تنفيذ عدد من المبادرات ضمن برنامج التحول الوطني 2020، لخصخصة وتطوير الموانئ التجارية والصناعية بالمملكة والبالغة 9 موانئ.